Товариществам собственников и ЖСПК предлагают подключиться к службе 115

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр информационных технологий Мингорисполкома ведет переговоры с руководителями товариществ собственников и ЖСПК, чтобы убедить их работать с обращениями жителей с использованием инфраструктуры 115. Об этом сообщил директор предприятия Максим Бардович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

На сегодняшний день служба 115 представлена во всех без исключения городах Беларуси. "Наша важнейшая задача - сделать ее доступной в том числе для граждан, проживающих в домах, обслуживаемых товариществами собственников либо жилищными кооперативами", - отметил Максим Бардович.

Во время конференции

Сервис включает контакт-центр, автоматизированную систему "Диспетчерская служба" и портал "Мая Рэспублiка". Пока не так много товариществ собственников заинтересовались предложением. В числе причин этого Максим Бардович назвал боязнь руководителей ТС того, что с использованием инфраструктуры 115 городские службы, Министерство жилищно-коммунального хозяйства смогут видеть эффективность их работы. Ведомства имеют доступ к системе данных по заявкам, могут анализировать в режиме реального времени, как работает то или иное направление.

Кроме того, у товариществ есть свои обслуживающие организации. "Но мы сейчас дали возможность им подключиться к системе, и пошло движение. В ночное время в автоматическом режиме заявки могут направляться либо в городскую аварийную службу, либо частной организации, обслуживающей товарищество", - сказал Максим Бардович.

Он добавил, что, оценив преимущества службы 115, люди начинают подстегивать председателя к переходу на такую платформу. Также предприятие делится опытом с коллегами из других стран по вопросам внедрения аналогичного сервиса на просторах СНГ, например, в Казахстане.-0-

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