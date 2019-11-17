Товары с родины и сувениры для молодежи - что приготовили для белорусских избирателей в Москве

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для избирателей, которые голосуют на белорусских парламентских выборах в Москве, участковая комиссия постаралась сделать сегодняшний день настоящим праздником, передает корреспондент БЕЛТА.

На избирательном участке №736, расположенном в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, царит приподнятая атмосфера, из динамиков доносятся белорусские мелодии. "Для избирателей мы организовали буфет и продажу белорусской продукции, - рассказал председатель участковой комиссии Вадим Сенюта. - Надеемся, что это вызовет интерес. А для тех, кто приходит голосовать впервые - как правило, это молодежь, студенты, мы предусмотрели специальные сувениры".

Вадим Сенюта отметил, что голосование на участке в Москве сегодня проходит достаточно активно. "В активной фазе проходило и досрочное голосование: проголосовали более 20% избирателей, - сообщил он. - Сегодня с утра народ подходил прямо к открытию участка для голосования. Но в основном наплыв избирателей мы ожидаем ближе к середине дня, когда Москва проснется и избиратели подтянутся на участок".

Помимо Москвы голосование на территории России проходит также в Санкт-Петербурге и Калининграде. В избирательные списки на расположенных в России участках внесены фамилии белорусских граждан, постоянно проживающих на территории России. Однако проголосовать здесь могут и те граждане Беларуси, которые в день выборов по тем или иным причинам временно оказались на территории России: их фамилии вносятся в списки дополнительно на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих принадлежность к белорусскому гражданству.-0-