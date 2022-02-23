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23 февраля 2022, 07:27

Традиция оберегать свою Родину, самоотверженность и сила духа. Эти фотографии красноречивее слов

Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Отработка нормативов по тактической подготовке, 1981 год
Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Отработка нормативов по тактической подготовке, 1981 год

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитникам Родины посвящается! Беларусь 23 февраля отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздник доблести, чести и мужества.

История праздника начинается в 1918 году. В этот день отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.

Эти победы и стали днем рождения Красной армии. С 1946 года праздник называли Днем Советской армии и Военно-морского флота. В суверенной Беларуси 23 февраля - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

БЕЛТА поздравляет всех защитников: тех, кто сражался за Родину, и тех, кто сегодня оберегает страну, а также всю сильную половину независимо от званий и возраста. Ведь главный посыл праздника - День защитников Отечества. Мужество и героизм разных поколений, которые стояли и стоят на страже Родины, – в архивных фотографиях.-0-

Войсковое учение Белорусского военного округа. Высадка десанта
Войсковое учение Белорусского военного округа. Высадка десанта

Воины-комсомольцы БВО старший сержант Чекарев В., ефрейтор Шайманов С. И отличный снайпер - рядовой Кулак Н. во время полевых занятий, 1960 год
Воины-комсомольцы БВО старший сержант Чекарев В., ефрейтор Шайманов С. И отличный снайпер - рядовой Кулак Н. во время полевых занятий, 1960 год

Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. На занятиях по тактической подготовке, 1981 год
Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. На занятиях по тактической подготовке, 1981 год

Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады, 2020 год
Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады, 2020 год

Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями, 2020 год
Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями, 2020 год

470 военнослужащих приняли присягу в Гродно, 2021 год
470 военнослужащих приняли присягу в Гродно, 2021 год

Отличники боевой и политической подготовки на занятиях по стрельбе, 1952 год
Отличники боевой и политической подготовки на занятиях по стрельбе, 1952 год

В. Зимнюков - отличник боевой и политической подготовки, 1961 год
В. Зимнюков - отличник боевой и политической подготовки, 1961 год

Плановые занятия по боевой и мобилизационной готовности на полигоне "Брестский", 2020 год
Плановые занятия по боевой и мобилизационной готовности на полигоне "Брестский", 2020 год

Тактическое учение на Гожском полигоне. Гродненский район, 2021 год
Тактическое учение на Гожском полигоне. Гродненский район, 2021 год

Район учений "Березина". Атакуют мотострелки, февраль 1978 года
Район учений "Березина". Атакуют мотострелки, февраль 1978 года

Отличник боевой и политической подготовки Н-ского подразделения БВО комсомолец Стацевич И. на полевых занятиях, 1961 год
Отличник боевой и политической подготовки Н-ского подразделения БВО комсомолец Стацевич И. на полевых занятиях, 1961 год

Солдат почетного караула в Брестской крепости
Солдат почетного караула в Брестской крепости

Войсковое учение Белорусского военного округа. Высадка десанта
Войсковое учение Белорусского военного округа. Высадка десанта

День десантников и сил специальных операций и 90-летие ВДВ и ССО в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, 2020 год
День десантников и сил специальных операций и 90-летие ВДВ и ССО в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, 2020 год

Витебские десантники успешно отработали прыжки с самолета, 2021 год
Витебские десантники успешно отработали прыжки с самолета, 2021 год

Ротный почтальон Н-ского подразделения КБВО Хоменко В. вручает письма рядовым Судниковичу Ю., Варфоломееву В., Аферову В. и Четркову А., 1968 год
Ротный почтальон Н-ского подразделения КБВО Хоменко В. вручает письма рядовым Судниковичу Ю., Варфоломееву В., Аферову В. и Четркову А., 1968 год

Младший сержант Васильков В., младший лейтенант Дворак А. и младший сержант Суходольский Л. Н-ского подразделения БВО на тактических занятиях, 1961 год
Младший сержант Васильков В., младший лейтенант Дворак А. и младший сержант Суходольский Л. Н-ского подразделения БВО на тактических занятиях, 1961 год

Сын Героя Советского Союза старшего лейтенанта Акимова А.В. – Акимов Г., проходящий службу в Н-ском подразделении КБВО, в котором служил его отец, - рассказывает сослуживцам о своем отце, 1968 год
Сын Героя Советского Союза старшего лейтенанта Акимова А.В. – Акимов Г., проходящий службу в Н-ском подразделении КБВО, в котором служил его отец, - рассказывает сослуживцам о своем отце, 1968 год

Курсанты военного факультета ГрГу имени Янки Купалы приняли присягу на Кургане Славы, 2021 год
Курсанты военного факультета ГрГу имени Янки Купалы приняли присягу на Кургане Славы, 2021 год

Митинг-реквием прошел ранним утром в Брестской крепости
Митинг-реквием прошел ранним утром в Брестской крепости

Солдаты Н-ского подразделения Белорусского Военного округа после зимних учений в лагере, 1959 год
Солдаты Н-ского подразделения Белорусского Военного округа после зимних учений в лагере, 1959 год

Солдаты Н-ского подразделения БВО после утренней зарядки, 1968 год
Солдаты Н-ского подразделения БВО после утренней зарядки, 1968 год

Массовое десантирование под Брестом на учении "Запад-2021", 2021 год
Массовое десантирование под Брестом на учении "Запад-2021", 2021 год

Курсанты военного факультета ГрГу имени Янки Купалы приняли присягу на Кургане Славы, 2021 год
Курсанты военного факультета ГрГу имени Янки Купалы приняли присягу на Кургане Славы, 2021 год

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