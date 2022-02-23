Традиция оберегать свою Родину, самоотверженность и сила духа. Эти фотографии красноречивее слов

Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Отработка нормативов по тактической подготовке, 1981 год

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитникам Родины посвящается! Беларусь 23 февраля отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Праздник доблести, чести и мужества.

История праздника начинается в 1918 году. В этот день отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.

Эти победы и стали днем рождения Красной армии. С 1946 года праздник называли Днем Советской армии и Военно-морского флота. В суверенной Беларуси 23 февраля - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

БЕЛТА поздравляет всех защитников: тех, кто сражался за Родину, и тех, кто сегодня оберегает страну, а также всю сильную половину независимо от званий и возраста. Ведь главный посыл праздника - День защитников Отечества. Мужество и героизм разных поколений, которые стояли и стоят на страже Родины, – в архивных фотографиях.-0-

Войсковое учение Белорусского военного округа. Высадка десанта

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