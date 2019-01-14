Традиция окунаться в прорубь на Крещение не имеет сакральной силы - священник

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиция окунаться в прорубь на Крещение не имеет сакральной силы, заявил корреспонденту БЕЛТА протоиерей Сергий Гордун, священник Минского Свято-Духова кафедрального собора.

"Окунание в прорубь на Крещение - совершенно не церковный обычай. Он не имеет никакой сакральной силы, с ним однозначно не связано обмытие грехов. Есть только два способа освобождения от своих грехов. Первый - это само принятие крещения, и человек может быть крещен только один раз в жизни. Во-вторых, когда мы приходим на исповедь и каемся в своих грехах. То, что нужно делать многократно в жизни, - это готовиться к исповеди и причастию. Церковь предписывает это делать не реже 4-5 раз в году, можно чаще, каждый месяц", - рассказал протоиерей Сергий Гордун.

Он отметил, что неподготовленный человек, окунаясь в прорубь, может только навредить своему здоровью. "Каким же должен быть этот день? Накануне праздника Крещения необходимо попоститься, утром прийти в храм на службу, исповедоваться, причаститься и, конечно, набрать святой воды. Вот эта вода освящается для того, чтобы ею дома окроплять, натощак принимать. Она может употребляться на протяжении целого года. Через это действует благодать Божия. А окунание - дело рискованное и не стоит это приветствовать", - подчеркнул священник.-0-