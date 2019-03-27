Трагическим страницам истории Беларуси в годы Второй мировой войны посвящена серия книг БелЭн

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В научно-популярную серию "Беларусь. Трагедия и правда памяти" планируется включить десять изданий о трагических страницах истории страны в период Второй мировой войны, местах массового уничтожения нацистами военнопленных и мирных граждан, партизан и подпольщиков. Об этом рассказал директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич во время презентации проекта "Беларусь помнит" в музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно говорить правду памяти и найти точки взаимодействия, чтобы и победители, и мучители были показаны правдиво, а такая страшная война никогда не повторилась", - сказал Владимир Андриевич.

Он напомнил, что три книги уже изданы: "Хатынь. Трагедия белорусских деревень", "Тростенец. Трагедия народов Европы", "Боль и гнев. Холокост и сопротивление в Новогрудке". Четвертой станет издание о Масюковщинском лагере смерти - выход запланирован на апрель. Работа над книгами ведется совместно с сотрудниками Белорусского государственного музея истории ВОВ.

"Белорусский народ трепетно относится к истории этой войны, потому что наша страна потеряла огромное количество людей. У нас было множество концлагерей и сожженных деревень. Сегодня мы делаем все, чтобы докопаться до истины, чтобы ни один погибший человек не остался неизвестным", - подчеркнул директор музея Владимир Воропаев.

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