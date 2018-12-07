Трансграничное пространство доверия создадут в ЕАЭС

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар -БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил требования к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Трансграничное пространство доверия - совокупность правовых, организационных и технических условий, согласованных государствами - членами Евразийского экономического союза для обеспечения доверия при межгосударственном обмене данными и электронными документами между уполномоченными органами, - пояснили в ЕЭК. - Развитие трансграничного пространства доверия осуществляется в соответствии со стратегией и концепцией использования при межгосударственном взаимодействии сервисов и имеющих юридическую силу электронных документов".
Совет ЕЭК утвердил также положение о комиссии по проверке компонентов общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде на соответствие требованиям трансграничного пространства доверия. "В состав комиссии войдут заместители руководителей уполномоченных органов и организаций (или начальников соответствующих самостоятельных подразделений либо их заместителей)", - добавили в пресс-службе.-0-
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