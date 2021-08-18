Трансляцию "Большого разговора с Президентом" на телеканале "Мир" смотрели 8,8 млн россиян

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время трансляции телеканалом "Мир" "Большого разговора с Президентом" к просмотру подключались 8,8 млн россиян. Такие данные приведены в Telegram-канале MIRBY, сообщает БЕЛТА."Доля телесмотрения программы среди всех телезрителей из России составила 3,19%, что на 79% больше средней доли (1,78%) телеканала "Мир" за прошедший период 2021 года. На пике аудиторных показателей трансляцию смотрели 4,58% телезрителей", - сообщила телекомпания "Мир".Прямой эфир с Александром Лукашенко вызвал высокий интерес и в Казахстане. Доля телесмотрения составила 5,2%, при этом на пиковых значениях "Большой разговор с Президентом" смотрели 11,2% зрителей страны.Уточняется, что данные представлены официальными медиаизмерителями России и Казахстана.-0-