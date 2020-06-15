Транспортная инспекция остановила более 1,2 тыс. большегрузов с навигационными пломбами

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала июня Транспортная инспекция остановила более 1,2 тыс. большегрузов с пломбами, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

В начале июня вступило в силу постановление правительства от 25 мая 2020 года №311 "О применении навигационных устройств (пломб)". Теперь отслеживать передвижение транспортных средств по территории Беларуси можно в режиме реального времени. Согласно нормативно-правовому акту, Транспортная инспекция работает вместе с представителем национального оператора на белорусско-российском участке государственной границы и останавливает большегрузы, которые впоследствии на наличие нарушений проверяет оператор.

"На сегодня специалисты инспекции остановили более 1,2 тыс. транзитных транспортных средств, путь следования которых находился под особым контролем. Вместе с тем Транспортная инспекция продолжает следить за соблюдением водителями-международниками требований постановления Совмина №171. С начала действия документа в отношении 241 перевозчика ведутся административные процессы", - отмечает пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее, водители, выполняющие транзитные перевозки, должны строить свои маршруты с учетом установленных транспортных коридоров, останавливаться только в положенных местах и не покидать место пребывания во время стоянки.

Граждане могут сообщить о нарушениях водителями-международниками требований, предъявляемых к транзитным перевозчикам, по номеру 8 (017) 28-67-696.-0-