Транспортная инспекция проверила в регионах школьные автобусы: выявлено около 400 нарушений

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция завершила в регионах Беларуси масштабную проверку школьных автобусов. Специалисты особое внимание уделили периодичности прохождения государственного техосмотра, соответствию требованиям СТБ 2025-2009, соблюдению установленных правил водителями, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Всего осмотрено 617 автобусов, выявлено 398 нарушений. В частности, не всегда кузов автобуса был окрашен в желтый цвет, отсутствовали или неправильно нанесены надписи "Дети". Зачастую не использовался специальный световой сигнал - проблесковый маячок оранжевого цвета, первая ступеньки от уровня дороги находилась на неподходящей высоте.

Встречались случаи, когда сиденья не были обращены вперед по ходу движения, отсутствовали ремни безопасности, не предусматривалась сигнальная кнопка "Просьба об остановке", не был пройден техосмотр. Зафиксированы факты отсутствия медицинской справки у водителя, автобусы не были укомплектованы огнетушителем и аптечкой.

"Транспортная инспекция выдала предписания об устранении нарушений", - отметили в ведомстве.-0-