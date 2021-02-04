Транспортная инспекция в 2020 году выявила более 50 тыс. нарушений в работе автоперевозчиков

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция в 2020 году выявила более 50 тыс. нарушений у автоперевозчиков. Инспекторы работали во всех областях страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

В частности, выявлено более 30 тыс. нарушений, влияющих на безопасность. "Если говорить о требованиях безопасности, пренебрежение которыми создает угрозу здоровью и жизни, то, к примеру, в сфере перевозок пассажиров инспекторы чаще всего фиксировали отсутствие техосмотра. Таких случаев было установлено более 900", - отметили в пресс-службе.

Во время проверок также часто выявлялись случаи несоблюдения водителями режима труда и отдыха, отсутствие должного медицинского контроля водителей перед выездом в рейс, участие в дорожном движении автомобилей с неисправностями (при наличии которых это запрещено).

Транспортная инспекция приняла соответствующие меры реагирования в отношении нарушителей. В том числе выданы требования (предписания) и установлены сроки их исполнения. Устранение нарушений инспекция держит на контроле.-0-