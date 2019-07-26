Транспортная инспекция в июне проверила более 800 такси и выявила у них 660 нарушений

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса в июне проверила работу более 800 автомобилей-такси. В результате было выявлено 660 нарушений законодательства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции.

Большая часть нарушений касалась требований внешнего или внутреннего оформления автомобиля (399 фактов), а также отсутствия у водителя необходимых документов (113 фактов). Также среди наиболее распространенных нарушений отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (81 факт), эксплуатация транспортного средства с выключенным либо без кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром (23 случая), эксплуатация авто с неисправностями, при наличии которых запрещено его участие в дорожном движении (12 случаев), осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации (6 случаев).

К административной ответственности по результатам проверок привлечено 295 человек.-0-