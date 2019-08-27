Транспортная инспекция в начале учебного года проверит школьные автобусы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция 2-11 сентября проверит автобусы, которые подвозят учащихся в учреждения образования, сообщили БЕЛТА в инспекции.

Контрольные мероприятия "Школьный автобус" традиционно проходят в начале учебного года. Особое внимание работники Транспортной инспекции уделят соблюдению автоперевозчиками требований законодательства по вопросам технического состояния автобусов и стажу управления водителей, требований государственного стандарта СТБ 2025-2009 "Автобусы для перевозки детей. Общие технические требования".

В прошлом году во время подобных контрольных мероприятий было осмотрено более 700 школьных автобусов, выявлено 283 нарушения. В числе наиболее распространенных - сидения, не обращенные вперед по ходу движения автобуса и не оборудованные ремнями безопасности. Были установлены факты отсутствия в транспортном средстве медицинской аптечки, укомплектования автобусов огнетушителями с истекшим сроком годности. По всем нарушениям перевозчикам выдаются предписания к их устранению.-0-