Транспортная инспекция выявила более 1,3 тыс. нарушений водителями режима труда и отдыха

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса с начала года выявила более 1,3 тыс. нарушений водителями режима труда и отдыха, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Основополагающее в вопросах обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов - соблюдение режима труда и отдыха. Потому и требования к водителям в данном случае предъявляются особые. Анализ результатов проверок Транспортной инспекции показал, что ситуация с соблюдением водителями режима труда и отдыха оставляет желать лучшего: количество нарушений увеличилось. С начала года по стране таких случаев выявлено более 1,3 тыс., за аналогичный период прошлого года - около 900. Сейчас возникла необходимость ужесточить контроль за соблюдением перевозчиками режима труда и отдыха. Это будет комплексная работа: контроль, профилактика, дополнительное информирование перевозчиков о требованиях законодательства", - отметили в пресс-службе.

Особое внимание будет уделено соблюдению требований ЕСТР (Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки) в части режима труда и отдыха, и требований к использованию контрольного устройства (тахографа), а также карточки водителя.

"Транспортная инспекция отслеживает динамику различных показателей, в том числе и в шкале выявляемых нарушений. Данные анализируются, при необходимости разрабатываются комплексы мероприятий для улучшения ситуации в том или ином направлении, принимаются дополнительные меры. Комплексная работа по вопросам соблюдения перевозчиками режима труда и отдыха охватит все регионы", - подчеркнули в инспекции.-0-