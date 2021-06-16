Транспортная милиция проведет 17-19 июня комплексное мероприятие "Пассажир"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский отдел внутренних дел на транспорте с 17 по 19 июня проведет специальное комплексное мероприятие "Пассажир": под сопровождение будут взяты поезда международных, межрегиональных, региональных и городских линий. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Основная задача - снизить преступность в подвижных составах, обеспечить личную и имущественную безопасность граждан.

"Минский отдел внутренних дел на транспорте напоминает: не оставляйте личные вещи без присмотра во время ожидания поезда, стоянок, посещения вагона-ресторана и других мест, не доверяйте их случайным знакомым и попутчикам. Перед прибытием на конечный пункт проверьте наличие своих вещей, а при выходе из вагона старайтесь не оставлять в купе багаж даже на короткое время. Не выкладывайте в легкодоступном месте на виду других людей документы, деньги, телефоны и другие ценные вещи. Не кладите все деньги в одно место, деньги для мелких расходов держите отдельно от крупной суммы. Ночью не забывайте закрывать купе на замок-секретку. Ограничьте использование мобильного телефона и других электронных устройств во время поездки, полностью зарядите их перед путешествием, при использовании общедоступных розеток для подзарядки не оставляйте устройства без присмотра", - отметили правоохранители.

В пригородных поездах в вечернее и ночное время следует располагаться в хорошо освещенных вагонах, в которых есть пассажиры, или в головном вагоне состава, где в случае опасности вы сможете обратиться за помощью к машинисту. Не употребляйте во время поездки алкоголь: под его воздействием вы рискуете заснуть, тогда ваше имущество может стать легкой добычей.

"Чтобы не стать жертвой преступника, необходимо, в первую очередь, самим всегда оставаться бдительными по отношению к своему имуществу", - добавили в ГУВД.-0-