Транспортники стран СНГ обсудили цифровое развитие отрасли

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко принял участие в 41-м заседании Координационного транспортного совещания государств - участников СНГ, которое прошло в формате видеоконференции под председательством министра транспорта России Виталия Савельева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

В заседании также приняли участие руководители транспортных ведомств Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудили итоги работы в 2021 году, цифровое развитие транспортной отрасли, развитие международных транспортных коридоров, а также проведение очередных заседаний.

В своем выступлении Алексей Авраменко поздравил участников совещания с 30-летием КТС СНГ и отметил значимость формирования общего транспортного пространства на территории Содружества. "За прошедшие тридцать лет Координационное транспортное совещание поистине стало органом межгосударственного регулирования деятельности различных отраслей транспорта. Успешно реализован ряд концепций и программ, направленных на совершенствование организационной структуры видов транспорта, установление согласованной тарифной политики, обеспечение условий транзита грузов, безопасности перевозок пассажиров", - сказал министр. Он также подчеркнул, что Беларусь заинтересована в укреплении партнерских отношений со всеми государствами - участниками СНГ.-0-