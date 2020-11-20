Транспортные ведомства СНГ обсудили концепцию взаимодействия до 2030 года

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко принял участие в Координационном транспортном совещании государств - участников СНГ. Он также председательствовал на четвертом заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта Евразийского экономического союза. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Мероприятия прошли в формате видеоконференции на площадке форума "Транспорт России". "Участники совещания обсудили приоритетные направления сотрудничества, стратегию экономического развития, концепцию межрегионального и приграничного взаимодействия государств - участников СНГ в сфере транспорта до 2030 года, а также обеспечение транспортной безопасности при осуществлении международных перевозок. Кроме того, рассмотрели вопросы профессиональной подготовки специалистов и научно-технического развития транспортного комплекса, минимизацию негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Было принято решение о назначении заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергея Дубины руководителем отраслевого совета по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту КТС СНГ. В мероприятии приняли участие представители транспортных ведомств России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и других.

В пресс-службе рассказали, что на четвертом заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта ЕАЭС обсуждался вопрос о подготовке отчета о результатах исполнения планов мероприятий (дорожных карт) по основным направлениям и этапам реализации скоординированной транспортной политики государств ЕАЭС на 2018-2020 годы, а также планов на 2021-2023 годы.

Отдельно участники встречи рассмотрели предложения по возобновлению пассажирского сообщения между государствами-членами в период пандемии. Также был одобрен перечень автомобильных дорог и маршрутов, планируемых для включения в список евразийских транспортных коридоров на основе согласованных требований.

В заседании приняли участие руководители транспортных ведомств России, Армении, Кыргызстана и Казахстана.-0-