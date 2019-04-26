Транспортный поток через белорусско-литовскую границу с начала года вырос на 13%

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный поток через белорусско-литовскую границу вырос на 13% с начала года, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Всего через пункты пропуска, расположенные на белорусско-литовской границе, с начала 2019 года проследовали более 720 тыс. транспортных средств.

Наибольший рост по грузовому транспорту зафиксирован в пункте пропуска "Каменный Лог", через который следует 46% грузовиков, выбирающих литовское направление. С начала года более 86 тыс. грузовых автомобилей пересекли здесь границу, рост составил 7%. В этом же пункте пропуска увеличилось и количество автобусов - на 8%. Больший рост только в "Привалке": автобусный поток вырос более чем на 25%.

Количество легкового транспорта значительно увеличилось в пунктах пропуска "Лоша" - почти на 35%, "Бенякони" - на 27%, "Привалка" - почти на 30%.-0-