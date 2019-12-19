Транспортный поток через белорусско-литовскую границу в январе-ноябре увеличился на 10%

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортный поток через белорусско-литовскую границу в январе-ноябре 2019 года увеличился на 10% к аналогичному периоду 2018-го и составляет сегодня почти треть от общего количества пересекающих белорусскую границу автомобилей. Об этом сообщили БЕЛТА в ГТК по итогам состоявшейся сегодня в пункте пропуска "Каменный Лог - Мядининкай" встречи руководителей белорусской и литовской таможенных служб, на которой обсуждалась координация действий по обеспечению максимального пропуска автомобилей.

Как было отмечено, в ноябре этого года в четырехстороннем формате между таможенными и пограничными службами Беларуси и Литвы для решения совместных задач в данном направлении был подписан порядок взаимодействия. Реализация его положений улучшила ситуацию на границе, вместе с тем вопрос недопущения скопления авто при пересечении белорусско-литовской границы на особом контроле и остается актуальным, отметили в ведомстве.

"И это обоснованно: белорусско-литовское направление является одним из самых востребованных как для перевозчиков, так и для граждан. Транспортный поток через данный участок границы в текущем году составил почти 30% от общего количества пересекающих белорусскую границу автомобилей. С каждым годом количество транспорта растет: за одиннадцать месяцев этого года через белорусско-литовскую границу проследовало почти 2,3 млн авто, а это на 10% больше аналогичного периода 2018 года, - отметили в пресс-службе. - Каждые сутки белорусскими таможенниками оформляется более 6,5 тыс. авто, пересекающих белорусско-литовскую таможенную границу".

На состоявшейся сегодня встрече белорусские и литовские таможенники обсудили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы пересекать границу гражданам и водителям большегрузов было еще удобнее.-0-