Транзитным перевозчикам выделили 44 дополнительные стоянки для отдыха, питания и заправки

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены 44 дополнительных пункта отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств перевозчиков, проезжающих транзитом по территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В соответствии с постановлением Совета Министров №321, расширен перечень остановок (стоянок) для отдыха и питания водителей, заправки авто, которые могут использоваться перевозчиками при следовании транзитом через Беларусь. Теперь таких пунктов стало 98.

Во время остановки транзитные водители не должны покидать территорию специально выделенных стоянок. Исключение сделано для водителей, замена которых произошла на территории Беларуси. Также они должны иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и использовать их при выходе из транспортного средства. При этом если эти дальнобойщики следовали через территорию стран, в которых есть случаи заражения COVID-19, они обязаны находиться в самоизоляции до следующего рейса или 14 дней.

Транзитные перевозчики обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту не позже, чем на следующий день после въезда. Исключение сделано для случаев, когда водителю нужно получить по маршруту следования спецразрешения на проезд по территории иностранного государства, перевозку опасных грузов, а также в случае аварии или поломки авто.

Водителям фур Государственный таможенный комитет и Транспортная инспекция должны вручать требования о соблюдении введенных из-за COVID-19 правил, а также карты дорог и разрешенных стоянок на русском или английском языках.

Нарушителям в соответствии со ст.23.4 КоАП грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест.

Эти ограничения введены в качестве меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков Минтранс размещает на своем сайте и в соцсетях.-0-