Транзитным перевозчикам выделили четыре дополнительные стоянки для отдыха, питания и заправки

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены дополнительные пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств перевозчиков, проезжающих транзитом по территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

На автодороге М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки) добавились две АЗС: "Лукойл" и "Юнайтед Компани" (286-й км). Две АЗС "Белоруснефть" появились на трассе М5 Минск - Гомель (на 44-м и 47-м км), еще одна - на 111-м км трассы Р23.

Как сообщалось, перевозчики, которые едут транзитом через Беларусь, должны останавливаться для отдыха, питания, заправки авто только в установленных местах. Эти ограничения введены как мера по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков Минтранс размещает на своем сайте и в соцсетях.-0-