Транзитным перевозчикам выделили шесть дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены дополнительные шесть остановок (стоянок) для отдыха и питания водителей, заправки транзитных транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов по территории Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

На автодороге М1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки) в список вошли две АЗС "Белоруснефти" - №59 и №60 (514 км). На трассе М3 Минск-Витебск добавились АЗС №18 (102 км) и №72 (237 км) "Белоруснефти" и АЗС "Лукойла" (156 км). На автодороге М8/Е95 граница России (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) перечень дополнила АЗС №68 "Белоруснефти" (73 км).

Как сообщалось, перевозчики, которые едут транзитом через Беларусь, должны останавливаться для отдыха и питания, а также для заправки авто только в установленных местах. Эти ограничения введены как мера по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков Минтранс размещает на своем сайте и в соцсетях.-0-