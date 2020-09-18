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Общество
18 сентября 2020, 22:21

Травля журналистов госизданий перешла из интернета в реальную жизнь - Жук

Фото из архива
Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Травля журналистов государственных изданий перешла из интернета в реальную жизнь. Об этом заявил директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук рассказал, что корреспонденты его издания уже давно находятся в различных списках "пособников власти", там раскрываются их личные данные и места проживания. А совсем недавно во дворе спального района неизвестные подожгли машину одного из журналистов газеты.

"Вот это страшно и серьезно - буллинг перешел в реальную жизнь. А почему? Я вам скажу: просто мы говорим, что есть на самом деле, мы мешаем врать другим", - заявил глава издательского дома.

Журналист Russia Today Константин Придыбайло в свою очередь отметил, что когда сотрудники российского телеканала приехали в Минск и начали освещать протесты, то тоже подверглись давлению и травле. По его мнению, это случилось из-за того, что RT показал обратную сторону протестов, о которой молчали "независимые" средства массовой информации. "Мы, иностранные журналисты, показываем то, что видим. Когда мы сюда приехали, протестное информационное поле было монополизировано Telegram-каналами, частными СМИ Беларуси. У них начала исчезать монополия, люди начали смотреть: "Ой, а эти показывают по-другому". Вроде бы в одном и том же месте, но кто-то показывает, как человек убегает, а кто-то - как догоняют", - сказал гость передачи.

"Вы подтвердили то, что я и сказал: вы мешаете им врать, - ответил Дмитрий Жук. - Нашим телезрителям и слушателям надо понимать, что есть заказчики и исполнители. Этот заказчик, с одной стороны, нанимает девочек в белых платьях и с цветами, а с другой стороны - урок, которые идут с ножами. Вот и все".

Прокомментировал эту ситуацию еще один участник программы политолог Вадим Боровик. По его мнению, организаторы протестов и травли граждан находятся далеко за пределами Беларуси и поэтому чувствуют себя в полной безопасности, понимая, что не пострадают. "А вот непосредственно исполнители копают сами под себя. И сегодня белорусы, которые это поощряют, уничтожают чувство собственной безопасности в своей стране. Это самое опасное: когда любой человек будет чувствовать себя незащищенным", - подчеркнул он.-0-

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