Травматологи-ортопеды обеспокоены батутными травмами у детей

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Травматологи-ортопеды обеспокоены травмами, которые получают дети во время прыжков на батутах, сообщил ведущий научный сотрудник РНПЦ травматологии и ортопедии, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Дмитрий Тесаков во время онлайн-видеобрифинга, приуроченного ко Всемирному дню травматолога, который будет отмечаться 20 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Появляются ситуации, когда мы сталкиваемся с новыми специфическими видами травм, например, с такой травмой, как батутная", - сказал Дмитрий Тесаков. Он отметил, что речь идет не о тренировках в секциях, где дети занимаются батутным видом спорта. Такие травмы происходят в бытовых условиях или батутных центрах.

"Ребенок прыгает, и та ударная пружинная волна, которая накапливается при прыжке, при неосвоенной технике, оборачивается тем, что повреждаются позвонки", - пояснил ведущий научный сотрудник РНПЦ. Такие травмы рентгенологически не диагностируются, их можно увидеть только при выполнении магнитно-резонансной томографии, которая иллюстрирует, что внутри позвоночник как бы "горит", "взорвался".

"Это не ушиб, не растяжение, а взрывная травма, потому что происходит мощнейшее кровоизлияние на уровне ростковых клеток и т.д. В последующем позвонки могут развиваться ненормально, если не оказать специализированную помощь как при повреждении, при переломе позвоночника. И повреждается не один позвонок, а несколько", - добавил специалист.

Еще один вид травм, с которыми сталкиваются медики, - тюбинговая. Нейрохирурги и травматологи не раз призывали не кататься зимой на тюбингах. Тяжелейшие черепно-мозговые травмы с серьезными последствиями получили несколько сотен пациентов. Тюбинг не может контролировать ни взрослый, ни, тем более, ребенок. Последствия непредсказуемые, подчеркнул Дмитрий Тесаков.

Врачам приходится оказывать помощь пациентам и с тяжелейшими повреждениями кисти - такие травмы становятся результатом неумелого обращения с петардами и фейерверками. Подросток получает серьезную травму, которая делает его инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Линов добавил, что в летний период медики сталкиваются с так называемой травмой ныряльщика, когда человек ударяется головой о дно, в результате чего повреждается шейный отдел позвоночника. Поэтому купаться нужно в специально отведенных местах. При этом соблюдать осторожность, подчеркнул он.

В структуре смертности детей случайные утопления занимают около 20%, механические удушения - около 10%. В преддверии лета медики призывают родителей провести со своими детьми беседы, разъяснить им правила травмобезопасного поведения, в том числе на воде.

Ежегодно в стране регистрируют от 750 до 800 тыс. травм, при этом пятая часть - 140-150 тыс. - у пациентов до 18 лет. Около 5-6 тыс. человек становятся инвалидами, среди них 60-80, а порой до 100 человек - несовершеннолетние.

Практически половина травм у детей случается в бытовых условиях, на так называемые уличные травмы приходится 32,5%. "У детей и подростков выделяют травмы, которые они получают, находясь в организованном коллективе. Например, школьные травмы у детей составляют около 3%, спортивные - более 6%", - отметил Дмитрий Тесаков.

Смертность от детского травматизма в 2019 году снизилась на 12,5%. Вместе с тем, уверены специалисты, важно продолжать межведомственное взаимодействие, когда многие министерства и ведомства работают на профилактику и упреждение детского травматизма.-0-