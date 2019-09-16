"Требование времени" - Андрейченко поддерживает активное присутствие депутатов в интернете

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей должны соответствовать требованиям времени. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Депутаты Палаты представителей, конечно же, должны соответствовать требованиям времени, поэтому должны быть и блоги, и аккаунты. Сегодня это в Палате представителей практикуется. Многие депутаты имеют блоги", - констатировал Владимир Андрейченко.

Он также обратил внимание, что на сайте Палаты представителей проходит общественное обсуждение законопроектов. Такая функция появилась относительно недавно. "Мы сегодня внедряем современные, новые технологии. Чем больше людей будут принимать участие в обсуждении законопроектов, тем лучше. Мы не ограничиваемся только работой комиссий, а широко привлекаем к этой работе общественность. Закон суров, но он закон. И един для всех: и для власти, и для людей", - подчеркнул парламентарий.-0-