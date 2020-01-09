Требования к аттестации специалистов и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования к аттестации специалистов организаций и ИП в стройотрасли предлагается изменить в Беларуси. Соответствующий проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в обосновании, проект постановления подготовлен для совершенствования требований при проведении аттестации руководителей, специалистов организаций и ИП, которые занимаются деятельностью в архитектурной, градостроительной, строительной сфере. Изменить требования предлагается с учетом практики их применения, для исключения неясностей и неточностей.

Так, термин "претендент" планируется изложить в новой редакции, уточнив, что это специалист, претендующий на получение квалификационного аттестата в соответствии с занимаемой должностью согласно штатному расписанию, имеющий соответствующее профессиональное образование и стаж работы по специализации аттестации. Такое уточнение будет соответствовать требованиям Трудового кодекса.

Предлагается также уточнить случаи, при которых рассматривается вопрос о прекращении аттестатов соответствия.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 января включительно на электронный адрес prav2@mas.by.

Организатор общественного обсуждения - Министерство архитектуры и строительства.-0-