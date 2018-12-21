Требования к классификации гостиниц необходимо пересмотреть - Ковальчук

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо пересмотреть требования к классификации тех гостиниц, которые не соответствуют международным стандартам. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук сегодня на заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостиницы и другие средства размещения являются основой туристической инфраструктуры любой страны. Их состояние в Беларуси находится на постоянном контроле у государственных органов. "В текущем году проведено несколько мониторингов. Состоялась коллегия Департамента по туризму, посвященная этому вопросу. В целом степень соответствия современным требованиям обслуживания туристов в гостиницах можно назвать удовлетворительной. Вместе с тем крайне низкую оценку получили главным образом гостиницы системы ЖКХ. Отмечены плачевное состояние номерного фонда, отсутствие возможности выхода в интернет, а также персонал, не владеющий иностранными языками", - обратил внимание Сергей Ковальчук.

Проблемным вопросом министр назвал сертификацию гостиниц. "Сейчас эта процедура добровольная и стоит недешево. В результате несертифицированные гостиницы самостоятельно определяют объем и качество предоставляемых услуг. Необходим пересмотр требований к классификации гостиниц, которые сегодня не соответствуют международным стандартам. Зачастую условия ведения бизнеса с белорусскими гостиницами, особенно ведомственного подчинения, вызывают недоумение у туроператоров", - сказал он.

Вместе с тем Сергей Ковальчук подчеркнул, что за последние три года туристический сектор Беларуси значительно продвинулся. Совершенствуется транспортная инфраструктура, придорожный сервис, увеличивается количество кемпингов, гостиниц и других средств размещения, объектов общественного питания. Агротуризм стал своеобразной визитной карточкой страны. "В преддверии II Европейских игр есть прекрасная возможность сделать прорыв в развитии отрасли", - заключил министр.-0-