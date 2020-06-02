Требования к оборудованию для детских игровых площадок в странах ЕАЭС стали едиными

2 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Трехлетний переходный период по техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" завершился 1 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
"Для планомерного перехода производителей и продавцов на новые нормы, заложенные в техническом регламенте, ЕЭК установила переходный период. После его завершения требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок едины и обязательны для всех государств ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.
Данный техрегламент был принят Советом ЕЭК в мае 2017 года. Он распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории ЕАЭС и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях.-0-