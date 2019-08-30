Требования к расписанию и режиму учебных занятий в школах оптимизировали в Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси оптимизировали требования к расписанию и режиму учебных занятий в учреждениях общего среднего образования. Соответствующую информацию разместил Минздрав на своем сайте, разъясняя нормы постановления Совмина от 7 августа 2019 года №525 "Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования", сообщает БЕЛТА.

В частности, оптимизированы требования к расписанию и режиму учебных занятий в учреждениях общего среднего образования. Так, исключено требование о чередовании трудных и легких учебных предметов, разрешено проведение контрольных работ в понедельник, сдвоение уроков по физкультуре для обучающихся старше 18 лет, сокращена продолжительность пересменки, допущено проведение факультативных уроков перед началом учебных занятий, если они начинаются в 9.00.

В плане питания детей определены основные требования по предупреждению групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Исключены излишние требования к отбору суточных проб, технологии приготовления отдельных блюд, их рекомендуемые объемы и др. Установлены общие требования к рациону питания обучающихся, в том числе в учреждениях высшего образования. Требования к рациону детей оптимизированы для соблюдения принципов детской диететики, обеспечения сбалансированным по пищевым веществам и энергии питанием.

Дополнительно определена обязательность организации учебных занятий по 6-дневной (а не по 5-дневной) учебной неделе в непрофильных 10-11 классах (в которых с 2018/2019 учебного года введено профессиональное трудовое обучение в количестве 6 учебных часов в неделю). Внесены требования к условиям и режиму занятий с использованием учебно-вычислительной техники. В учреждениях для взрослых определена продолжительность учебного занятия (45 минут). В учреждениях высшего образования регламентирована учебная нагрузка для студентов первого и второго курсов дневной формы обучения, установлена минимальная продолжительность перемен, определены требования к проведению контрольных работ. По учреждениям допобразования для детей и молодежи исключены требования касательно определения возраста начала занятий в объединениях по интересам и др.

Соответствующие изменения будут внесены в санитарные нормы и правила. До этого требования саннорм, противоречащие постановлению, выполняться не должны.

Постановление Совмина подготовлено Минздравом на основании декрета №7 от 23 ноября 2017 года "О развитии предпринимательства". Специфические санитарно-эпидемиологические требования распространяются на учреждения образования вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.-0-