14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трехмерный биопринтер тестируют в Национальной академии наук. Информация о разработке белорусских ученых прозвучала в эфире телеканала , сообщает БЕЛТА.

Высокие технологии активно внедряются во все сферы. К примеру, о таких белорусских разработках, как трехмерный биопринтер, биочип, установка для процессов запоминания и прибор, изучающий активность мозга, уже наслышаны и за рубежом.

В лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси ученые тестируют трехмерный биопринтер. "Слой за слоем устройство наносит "живые" чернила на специальный гидрогель. Еще одно уникальное изобретение - биочип. На его поверхности располагаются 64 сенсора, которые и регистрируют электрические свойства нервных клеток. Для этого на сенсор размещают напечатанную на принтере ткань. И если устройство покажет так называемый разговор клеток друг с другом, то значит эта ткань готова к имплантации человеку", - сообщили в эфире.

Сейчас все опыты и манипуляции проходят на животных. Однако, по данным специалистов, качество уже позволяет применять технологию в восстановительной медицине. Разработка белорусских ученых вызвала интерес в Китае, США, Польше, Франции и Германии: привлекает соответствие параметров цены и качества.

В республике такой принтер пока в единственном экземпляре, но в Институте физиологии работают над вторым. По словам директора Института физиологии НАН Беларуси Сергея Губкина, были созданы приборы для физиотерапии, приборы для оценки функции центральной нервной системы. А с биопринтером Институт выступит на выставке в Дубае в 2020 году.-0-