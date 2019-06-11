Тренд этого лета – васильки. Минчане засеяли клумбы в спальных районах

9 июня около полусотни минчан вышли засаживать свои дворы васильками и рожью. Так в разных районах столицы появилось 25 квадратных метров растений, которые мы привыкли видеть на полях за пределами города.

Моду на "валошкі" в этом году задал бренд "Белы полюс": в мае он представил мороженое с васильками, 100 000 порций которого белорусы раскупили за неделю. В начале июня производитель пломбира предложил минчанам разнообразить их бетонные джунгли и высадить во дворах непривередливые символичные для Беларуси растения: васильки и рожь.

Привезти васильки в свой двор просили минчане из разных микрорайонов: от Чижовки до Сухарево. Даже Зеленый Луг для некоторых жителей оказался не таким уж зеленым, но “Белы полюс” с городским лесничим Игорем Корзуном выбрали пять самых мотивированных горожан и привезли по пять ящиков васильково-ржаной рассады им во дворы. Так на улицах Руссиянова, Жуковского, Гедройца, Голодеда и Академика Карского появились 5-метровые васильково-ржаные мини-поля.

– "В нашем дворе по улице Ежи Гедройца живет большое количество многодетных семей. В одном только доме – больше 340 детей, и мы часто устраиваем для них праздники. Недавно соседи делились воспоминаниями своего детства. 45 лет назад мы здесь играли, были огороды, много колокольчиков и ромашек. Теперь дети видят только одуванчики. Пусть они увидят васильки", – рассказала в своей заявке одна из участниц. Организаторы проекта надеются, что васильки будут поднимать настроение не только детям, но и всем жителям.

Соседей, которые посвятили часть выходного оживлению своего двора, инициаторы акции накормили пломбиром от “Белага полюса”. Сами горожане креативно встретили организаторов: жители Малиновки даже специально подготовили танец.