Тренировку авиационной части парада к 9 мая показывают онлайн

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренировку авиационной части парада в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне показывают онлайн. Трансляция ведется на YouTube-канале ВоенТВ, сообщает БЕЛТА.
В небо над Минском 9 мая должны подняться 36 самолетов и вертолетов в составе девяти групп. Первая репетиция пролета прошла над Минским морем 29 апреля.
В числе воздушных судов - истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5.
Как сообщалось, военный парад ко Дню Победы планируется начать 9 мая в 11.00. Генеральная репетиция будет проведена 8 мая в 21.00. Движение всех видов транспорта будет ограничено.-0-