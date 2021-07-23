Тренировочные тесты ЦТ этого года поступят в продажу в августе - Вайтехович

Во время пресс-конференции
Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренировочные тесты ЦТ этого года поступят в продажу в августе, заявила в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.
"Тесты этого года поступят в продажу в августе. У нас есть принцип - проходит ЦТ по предмету и в этот же день мы отдаем в издательство материалы", - рассказала Наталья Вайтехович.
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