Тренировочные тесты ЦТ этого года поступят в продажу в августе - Вайтехович

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренировочные тесты ЦТ этого года поступят в продажу в августе, заявила в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"Тесты этого года поступят в продажу в августе. У нас есть принцип - проходит ЦТ по предмету и в этот же день мы отдаем в издательство материалы", - рассказала Наталья Вайтехович.

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