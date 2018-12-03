Треть белорусов с инвалидностью в трудоспособном возрасте работают - Белстат

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборочное обследование показало, что в Беларуси почти треть людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте работают. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Занятость людей с инвалидностью ограничена, с одной стороны, физическими возможностями, а с другой - социальной уязвимостью, поскольку конкурировать на рынке труда им достаточно трудно, - сказала Елена Кухаревич. - В трудоспособном возрасте работают почти треть лиц с инвалидностью. Причем у женщин этот показатель выше, чем у мужчин".

Среди инвалидов III группы работает каждый второй, среди инвалидов II группы на оплачиваемую работу указали 13%. "Тем не менее, 13% неработающих людей с инвалидностью хотели бы работать. И треть из них находятся в активном поиске посильной занятости", - добавила Елена Кухаревич.

На вопрос об основных источниках средств к существованию (из двух предложенных в опроснике) 95% домашних хозяйств с инвалидами отметили пенсию и 42% - доходы от работы по найму. В 45% семей с детьми-инвалидами работает только один родитель (чаще отец), и почти в каждой пятой семье нет работающих взрослых, поскольку чаще всего это неполные семьи, в которых одному родителю приходится все внимание уделять заботе о ребенке.

Единовременное выборочное обследование домашних хозяйств для комплексного изучения положения лиц с инвалидностью проведено в апреле-июле этого года Белстатом при технической и финансовой поддержке ЮНИСЕФ. Обследовано более 12,6 тыс. домохозяйств (как тех, в которых есть люди с инвалидностью, так и тех, в которых их нет), опрошены более 28 тыс. человек (в том числе 6,9 тыс. лиц с инвалидностью). Обширный перечень вопросов касался жилищных условий и имущества, удобства жилья и доступности услуг, здоровья, образования, занятости лиц с инвалидностью, социального обеспечения и социальных контактов.

"Блок вопросов о самооценке здоровья позволил в дополнение к установленной инвалидности по медицинским показаниям рассчитать распространенность инвалидности по методологии ООН. Главным отличием является использование в качестве критерия не медицинского, а функционального подхода, то есть кроме проблем со здоровьем учитываются социальные и психологические барьеры, которые препятствуют активной интеграции инвалидов в жизнь общества и их успешной социализации", - пояснила Елена Кухаревич.

Исходя из международных подходов, инвалидность, установленная по медицинским показаниям, не всегда связана с функциональными ограничениями здоровья. Так, по результатам обследования, среди инвалидов I группы на наличие значимых ограничений жизнедеятельности указали 91%, II группы - 49%. То есть, по международным критериям к инвалидам не относятся лица, которые субъективно не ощущают ограничений в здоровье.-0-