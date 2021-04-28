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28 апреля 2021, 13:55

Треть поступающих в Администрацию Президента жалоб - из Минска

Фото из архива
Фото из архива
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За три месяца в главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента поступило 5726 обращений, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. О тематике корреспонденции корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления Григорий Шлык.

С начала года повторных обращений поступило 1137, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Уменьшилось и количество коллективных обращений - до 191 (на 30%).

"В разрезе регионов наибольшее количество писем пришло из Минска (28%), наименьшее - из Гродненской (7%), Витебской (8%) и Могилевской (8%) областей, - отметил Григорий Шлык. - Уменьшение поступивших обращений зафиксировано по всем регионам. Снижение отмечается практически по всем основным тематикам: органы внутренних дел, здравоохранение, социальное и пенсионное обеспечение, судебные вопросы, землеустройство и землепользование, архитектура и строительство, образование и наука, органы юстиции. Как и ранее, больше всего обращений поступило по вопросам жилья и жилищно-коммунального хозяйства, они были из всех регионов".

Самые большие претензии - к качеству работ, выполняемых во время капитального ремонта, затягивание сроков их выполнения. "Как пишут люди, они неделями и даже месяцами вынуждены жить без элементарных удобств - воды, света, газа. Недостатки в системе работы местной вертикали и подведомственных служб ЖКХ особенно ярко заметны при работе с заявками на портал 115. бел. Система, созданная для оперативного реагирования на поступающие заявки жителей и незамедлительного (либо к установленному сроку) устранения указанных в них недостатков, срабатывает в недостаточной степени. В Минжилкомхоз направлено письмо, в котором обращено внимание на систематические жалобы граждан по этому вопросу, поступающие в Администрацию Президента", - подчеркнул начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц.

По его словам, в корреспонденции также звучало недовольство и объемами капитального ремонта. Люди считают, что поскольку они вносили отчисления на протяжении десятков лет, то имеют полное право на полноценный капитальный ремонт с утеплением дома, заменой окон, коммуникаций и оборудования в квартирах. В 2021 году после усиления морозов регулярно стали возникать перебои с отоплением, водоснабжением, электричеством, что вызвало обоснованные претензии жителей населенных пунктов.

Особого внимания требуют вопросы жизнеобеспечения граждан, проживающих в сельской местности. Сельчан все больше беспокоят условия проживания, они негативно реагируют на закрытие учреждений образования и здравоохранения, отсутствие магазинов, почтовых отделений и других объектов инфраструктуры, а также проблем, связанных с транспортным сообщением, что значительно ухудшает их жизнь. Остро был обозначен вопрос питьевого водоснабжения в регионах, в частности качества воды.

"Остаются актуальными вопросы архитектуры и строительства. Прежде всего они волновали жителей Гомельской, Минской, Могилевской областей и Минска. Претензии высказывались в первую очередь к качеству строительства жилых домов, нарушению сроков выполнения работ, что приводит к удорожанию стоимости квадратных метров. Социальное напряжение повлекла остановка возведения в Минске ЖК "Грушевский посад". Участники строительства настойчиво просят Президента достроить их дома за счет государства и средств застройщика ООО "Жилстройкомплект", привлечь его руководителей к уголовной ответственности за хищение их денег", - обратил внимание Григорий Шлык.

Как и прежде, граждан волновали вопросы уплотнения сложившейся жилой застройки. По их мнению, строительство новых объектов создает нагрузку на действующую инфраструктуру, что в свою очередь негативно сказывается на качестве жизни. "Регулярно поступают из всех регионов страны жалобы на отсутствие соответствующей инфраструктуры в районах индивидуальной жилой застройки. Люди отмечают, что власти годами не выполняют обещания о строительстве дорог, водо-, газо- и электроснабжения. Кроме того, остаются проблемными вопросы трудовой занятости. Существующую контрактную систему люди называют кабальной, не отвечающей интересам простого труженика, поскольку они ничем не защищены. По истечении контракта наниматель без объяснения причин может не возобновить трудовые отношения. Возможное закрытие предприятий вызывает вполне обоснованную тревогу работников, люди боятся остаться без работы и средств к существованию", - рассказал начальник главного управления.

"Что касается здравоохранения, то в I квартале 2021 года люди чаще поднимали вопросы невозможности получить качественную медицинскую помощь (особенно несовершеннолетним детям) из-за отсутствия регистрации того или иного препарата. Волновал население и рост цен на лекарственные препараты, неподъемная стоимость лекарств для лечения редких видов заболеваний", - продолжил Григорий Шлык.

В I квартале 2021 года приходило много откликов на VI Всебелорусское народное собрание, вносились предложения по внесению изменений в Конституцию.

Жители приграничных с Украиной районов были обеспокоены отсутствием возможности пересекать границу, чтобы навещать родственников, ухаживать за могилами предков. Особую остроту проблема приобрела в канун больших религиозных праздников.

Григорий Шлык обратил внимание, что количество посещений гражданами приемной Администрации Президента Республики Беларусь в I квартале этого года по отношению к IV кварталу 2020 года увеличилось с 546 до 595, или на 9%. Но по отношению к аналогичным периодам 2019 и 2020 годов эти показатели ниже. То есть тенденция существенного падения, вызванная пандемией и связанными с нею ограничительными мерами, постепенно меняет свой вектор в сторону роста.

В приемную в основном обращались граждане среднего и пожилого возраста. Они на приемах преимущественно поднимали вопросы так называемых традиционных тематик: необходимость повышения пенсионного обеспечения, качество медицинского обслуживания, высокая стоимость лекарств, объем и качество выполняемых работ при капитальных ремонтах многоквартирных жилых домов, благоустройство территории районов проживания и несвоевременный ремонт дорог.

Складывающаяся общественно-политическая ситуация в определенной мере также повлияла на спектр тематики обращений. Увеличилось их количество по вопросам культурно-нравственного воспитания молодежи, необходимости внесения изменений в образовательный процесс на всех уровнях обучения, в первую очередь с точки зрения серьезного усиления патриотической составляющей.

Представителей молодого поколения волновали вопросы уровня заработной платы, своевременности ее выплаты и условия строительства жилья с государственной поддержкой.

БЕЛТА.-0-

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