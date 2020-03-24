Третий чартер "Белавиа" доставил 70 белорусов и иностранцев из Внуково в Минск

24 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Третий чартерный борт авиакомпании "Белавиа" доставил в Минск 70 граждан Беларуси и иностранцев, которые не могли выехать из московского аэропорта Внуково из-за введенных Россией мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Еще 60 белорусов возвратились на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ, - отметили в дипмиссии. - На чартерном рейсе авиакомпании "Белавиа" в Минск из аэропорта Внуково (Москва) прибыли более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины".

Первый чартер "Белавиа" 20 марта вывез из Внуково около ста белорусских граждан. Вторым чартером в ночь на 23 марта было перевезено 82 человека, в том числе трое иностранцев (граждане Армении, Украины и Литвы).

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом оставила возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будет покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течении 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывают в московский аэропорт Внуково, в котором в настоящее время нет прямых рейсов в Минск. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе и Беларуси, следовать транзитом и через аэропорт Внуково.-0-