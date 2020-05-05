Третий онлайн-марафон в поддержку медиков пройдет 8 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсерский центр "Спамаш" 8 мая проведет третий онлайн-марафон #БеларусьБезCovid в поддержку медицинских работников, сообщили БЕЛТА организаторы.

Онлайн-марафон начнется в 12.00 и пройдет в формате непрерывного концерта артистов белорусской эстрады. Запланированы интервью и общение с известными медийными лицами из разных стран. Трансляция будет вестись на YouTube-каналах центра "Спамаш" и телеканала "Мир" из студии звукозаписи продюсерского центра.

Все собранные на благотворительный счет средства пойдут 10-й городской клинической больнице Минска. На эти деньги будут закуплены необходимые средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов, препараты и оборудование, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Впервые во время марафона будет объявлено об онлайн-сборе данных тех, кто хотел бы стать донором изоимунной плазмы для лечения больных COVID-19.

Ранее "Спамаш" уже провел два марафона для помощи по сбору средств двум медицинским учреждениям: 3-й городской клинической больнице Минска им.Клумова и Витебской областной больнице. На благотворительные счета учреждений поступили деньги, была организована спонсорская помощь от юридических лиц и небезразличных белорусов. Прямые трансляции двух марафонов в интернете посмотрели более 260 тыс. зрителей.-0-