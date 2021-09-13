Третьяк: на историю страны надо смотреть глазами своего народа

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На историю страны надо смотреть глазами своего народа, заявил сегодня журналистам заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН кандидат исторических наук Сергей Третьяк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя свою историю, свое прошлое подменять в угоду текущей, сиюминутной политике. Иначе мы рискуем тогда потерять и свое прошлое, и будущее, - сказал Сергей Третьяк. - Действительно, невозможно примерить точки зрения разных народов на одно и то же событие, но на свою историю надо смотреть глазами своего народа. 18 марта 1921 года - это трагическая дата белорусской истории, когда нас поделили. И дальше почти два десятилетия нация существовала как разделенная, развитие двух частей единого народа шло в разных направлениях. И только в сентябре-ноябре 1939 года эта историческая несправедливость была преодолена".

Эксперт отметил, что задача историка - всегда стоять на защите исторической истины. "И транслировать эту истину своему народу, окружающему миру и своим потомкам", - подчеркнул он.

Сегодня в Минске состоялась презентация книг издательства "Беларусь". Это переизданные издания. Первый сборник документов "Польша - Беларусь. 1921-1953: сборник документов и материалов" посвящен белорусско-польским отношениям в ключевой период становления и укрепления белорусской национальной государственности. В нем представлены оригинальные архивные документы, которые отражают различные аспекты польско-белорусских отношений в 1921-1953 годах. Данный сборник является совместным трудом Института истории Национальной академии наук, Национального архива Республики Беларусь и Центрального архива КГБ, фонда "Историческая память" (Москва).

Второе издание - "Рижский мир в судьбе белорусского народа: 1921-1953 гг. В 2-х книгах". Впервые в отечественной историографии подготовлено двухтомное издание, освещающее целый ряд сложных проблем отечественной истории. В историко-документальном очерке анализируются различные аспекты влияния Рижского мира 1921 года и созданной им геополитической ситуации на исторические судьбы белорусского народа. Большая часть материалов вводится в научный оборот впервые.

Издания рассчитаны на профессиональных историков и широкий круг общественности, всех, кто интересуется историей Беларуси.

"Это очень важно для популяризации и донесения до широкой общественности белорусской точки зрения на события, связанные с Рижским мирным договором, с воссоединением Западной Беларуси с БССР", - отметил ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

Как дополнил директор издательства "Беларусь" Сергей Пешин, сборники изданы достаточно большим тиражом - по 1 тыс. экземпляров каждый. "Наша цель была - сделать их массовыми, доступными, чтобы они были в каждой библиотеке. Дать возможность каждому гражданину нашей страны взять эти сборники документов. А это титанический труд историков - составить, свести все воедино, найти, систематизировать", - рассказал он.

В самое ближайшее время сборники поступят в широкую продажу. Это научные издания, написанные доступным языком. "Вообще в последнее время грань между научным и научно-популярным изданием постепенно стирается. То есть язык научных работ достаточно хорошо воспринимается. Я думаю, что это издания для широкого круга читателей. Конечно, и школьник, который изучал в рамках школьной программы историю, не спеша разберется, посмотрит эти документы. Даже если он просто пролистает эту подборку документов, выборочно посмотрит на какие-то факты, от этого уже будет огромная польза. Я бы все-таки позиционировал это и как научный труд для специалистов, и как книгу для широкого круга читателей образовательного плана", - добавил Сергей Пешин.-0-