Третьяк: появление Дня народного единства в календаре восстановило справедливость

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появление Дня народного единства в белорусском календаре является восстановлением справедливости, заявил сегодня журналистам заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН кандидат исторических наук Сергей Третьяк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Появление Дня народного единства в нашем календаре считаю восстановлением справедливости", - сказал Сергей Третьяк.

По его словам, события осени 1939 года заложили фундамент белорусского государства, в котором мы сегодня живем. "Не будь событий 17 сентября - 14 ноября 1939 года, мы жили бы в совсем другой Беларуси", - отметил завотделом.

Сергей Третьяк уверен: об этих событиях нужно постоянно вспоминать. "Писать надо про это. Про то, что народ практически два десятилетия существовал в разъединении и помнил, что он единый народ. Об этом нужно вспоминать и напоминать каждый день", - добавил он.-0-