Тревожные кнопки появятся во всех школах в зоне реагирования Департамента охраны к новому учебному году

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К новому учебному году все школы и гимназии, которые находятся в зоне реагирования подразделений Департамента охраны МВД, должны быть оснащены кнопками тревожной сигнализации. Об этом сообщила специалист управления общего среднего образования Минобразования Александра Алексеева в ходе круглого стола "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА.

"Что касается общего среднего образования, то из 2813 учреждений приблизительно в половине есть технические условия для оснащения их кнопками тревожной сигнализации. Если конкретно, это 1482 учреждения (52,7%), из которых порядка 70% уже оснащены такой мерой защиты. Работа продолжается, местными органами власти до начала следующего учебного года запланировано стопроцентное оснащение тех учреждений образования, которые расположены в зоне реагирования, то есть там, где есть технические условия", - сказала специалист.

Как уточнил заместитель начальника Департамента охраны МВД - начальник управления средств и систем охраны Олег Шаблыко, в остальные учреждения наряд охраны не способен приехать в кратчайшие сроки, просто потому, что его нет физически в этой зоне реагирования. "Что до остальных почти 3 тыс. учреждений, то мы готовы установить аналогичные технические средства охраны и вывести сигнал тревоги уже на территориальный райотдел милиции", - добавил Олег Шаблыко. По его словам, всего 3894 учреждения образования разных ступеней (от высшего до дошкольного) находятся в зоне реагирования Департамента охраны. В 3128 учреждениях уже установлены кнопки тревожной сигнализации, из них 63 находятся под физической охраной.

Также Олег Шаблыко подчеркнул, что установка кнопок тревожной сигнализации - наиболее массовая техническая мера безопасности, применяемая в учреждениях образования.-0-

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Штат охранников может быть введен в учреждениях образования Беларуси Об этом сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.

Минобразования инициирует изменения в закон "Об оказании психологической помощи" В стране действует 138 социально-педагогических центров, куда педагоги, школьники и родители могут обращаться за помощью и консультацией в трудных ситуациях. Только в 2018 году в эти центры обратились более 78 тыс. несовершеннолетних.

Факультатив по основам психологии планируется ввести в белорусских школах Министерство образования принимает меры по поддержанию в учреждениях образования благоприятного психологического климата. Поэтому большое внимание уделяется вопросам оказания грамотной социально-педагогической поддержки и психологической помощи школьникам.

Большинство выездов по тревожной сигнализации в школах связано с распитием возле них спиртного "По состоянию на начало текущего учебного года мы выезжали более 140 раз по сигналу тревоги", - привел данные заместитель начальника Департамента охраны МВД - начальник управления средств и систем охраны Олег Шаблыко.

Использование мобильных телефонов на уроках в белорусских школах могут ограничить "Предлагается оснастить учебные кабинеты приспособлениями с ячейками для временного хранения средств мобильной связи во время урока", - пояснил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Эдуард Томильчик.