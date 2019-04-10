Тревожные кнопки появятся во всех школах в зоне реагирования Департамента охраны к новому учебному году

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К новому учебному году все школы и гимназии, которые находятся в зоне реагирования подразделений Департамента охраны МВД, должны быть оснащены кнопками тревожной сигнализации. Об этом сообщила специалист управления общего среднего образования Минобразования Александра Алексеева в ходе круглого стола "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА.
"Что касается общего среднего образования, то из 2813 учреждений приблизительно в половине есть технические условия для оснащения их кнопками тревожной сигнализации. Если конкретно, это 1482 учреждения (52,7%), из которых порядка 70% уже оснащены такой мерой защиты. Работа продолжается, местными органами власти до начала следующего учебного года запланировано стопроцентное оснащение тех учреждений образования, которые расположены в зоне реагирования, то есть там, где есть технические условия", - сказала специалист.
Как уточнил заместитель начальника Департамента охраны МВД - начальник управления средств и систем охраны Олег Шаблыко, в остальные учреждения наряд охраны не способен приехать в кратчайшие сроки, просто потому, что его нет физически в этой зоне реагирования. "Что до остальных почти 3 тыс. учреждений, то мы готовы установить аналогичные технические средства охраны и вывести сигнал тревоги уже на территориальный райотдел милиции", - добавил Олег Шаблыко. По его словам, всего 3894 учреждения образования разных ступеней (от высшего до дошкольного) находятся в зоне реагирования Департамента охраны. В 3128 учреждениях уже установлены кнопки тревожной сигнализации, из них 63 находятся под физической охраной.
Также Олег Шаблыко подчеркнул, что установка кнопок тревожной сигнализации - наиболее массовая техническая мера безопасности, применяемая в учреждениях образования.-0-
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