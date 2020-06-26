Три абитуриента удалены в первый день сдачи ЦТ по русскому языку

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три абитуриента удалены из аудитории в первый день сдачи ЦТ по русскому языку, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Не явились 3,6% абитуриентов. Удалены за нарушения три человека - все за мобильный телефон и все в Минске. Не прошли по медицинским показаниям два человека - по одному в Минске и Могилевской области", - рассказал Юрий Миксюк.

ЦТ по русскому языку в этом году проходит в два этапа. Второй день сдачи - 27 июня.

Как сообщалось, ЦТ по обществоведению пройдет 29 июня, математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) - 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 12 по 17 июля. Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время). При этом абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ получили пропуска до утверждения нового графика его проведения, обменивать их не понадобится.-0-