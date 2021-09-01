Три банковские карточки рекомендуют белорусам использовать специалисты

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Иван Судникович во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Борьба с кибепреступностью" порекомендовал белорусам использовать три банковские карточки.

"Все используют в основном одну банковскую карточку для всего. Рекомендация - три банковские карточки. Первая банковская карточка должна быть как расчетная. Вы ее используете при оплате в магазинах, на заправке и так далее. Вторая карточка - виртуальная, которую вы используете при оплате в интернет-магазинах, переводя на нее определенную сумму. Вы можете ее закрыть, открыть, перевыпустить. И третья карточка - накопительная, где вы храните свои сбережения. И вы ее получили в банке, закрыли в свой сейф и никогда не используйте ни при платежах в интернете, ни в магазине. Это табу", - сказал Иван Судникович. Он подчеркнул, что все это позволит значительно сократить возможность хищения с карты денег.

"Зачастую все эти три карты стекаются в одну. Там и накапливают деньги, и используют для того, чтобы в интернет-магазине и обычном магазине заплатить. Соответственно в этих тонких местах граждан поджидает преступник и похищает у них все накопленные средства. Это самое опасное. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте цифровую гигиену, помните о правилах цифровой грамотности, а мы со своей стороны защитим вас стопроцентно. Об этом не переживайте", - отметил старший следователь.

Иван Судникович в очередной раз предостерег белорусов: "Основное правило: никогда никому - ни банку, ни милиции, ни следователю - не сообщайте в телефонной переписке свои финансовые реквизиты. Второе правило - банки, правоохранительные органы никогда не общаются с гражданами по интернет-телефонии. То есть никогда не звонят вам через Viber, WhatsApp, Telegram. Если же такой звонок поступает вам - это стопроцентно мошенник. И третье, если кто-то в интернет-переписке просит перевести деньги - близкие, знакомые, друзья, не переводите их никогда, пока не уточните эту просьбу при личной встрече либо посредством телефонного звонка. Если граждане будут соблюдать хотя бы эти три основных правила, то рост киберпреступлений остановится", - констатировал он.-0-

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