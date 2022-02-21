Три белорусских заказника можно посетить онлайн благодаря проекту ПРООН по развитию экотуризма

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских заказника - "Налибокский", "Озеры" и "Освейский" - получили новые цифровые решения от проекта Программы развития ООН по развитию экотуризма, сообщили БЕЛТА в пресс-офисе ПРООН.

"Белорусские заказники "Налибокский", "Озеры" и "Освейский" теперь можно посетить в онлайн-формате благодаря разработанным для них виртуальным турам с интерфейсом на трех языках - белорусском, русском и английском. Виртуальные туры размещены на онлайн-площадках, где представлена наиболее полная информация об этих заповедных территориях - на сайтах заказников "Налибокский" и "Озеры" и туристическом портале itourist.by, где доступен тур по заказнику "Освейский". В дальнейшем 3D-туры разместят и на других партнерских онлайн-ресурсах", - рассказали в пресс-офисе.

Используя любое современное устройство - смартфон или ноутбук, планшет или шлем виртуальной реальности, - белорусские и иностранные туристы могут виртуально познакомиться с лесными массивами и озерами заказников, "побродить" по необитаемому острову Ду, выбрать место для рыбалки или экотропу, увидеть места обитания диких животных, оценить туристическую стоянку или сложность веломаршрута.

Сейчас виртуальные туры охватывают в общей сложности более 100 аэро- и наземных осенне-зимних панорам, весной этого года завершится съемка панорам весенне-летнего сезона. Все 3D- и аэропанорамы сопровождаются музыкой и снабжены интерактивной навигационной картой конкретного заказника на основе карт OpenStreetMap, что позволяет туристам более детально спланировать свое путешествие.

Создание виртуальных туров для трех пилотных заказников стало возможным благодаря проекту "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту", реализуемому ПРООН в партнерстве с Минприроды Беларуси при финансовой поддержке России. 3D-туры призваны содействовать продвижению уникального природного потенциала Беларуси, развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях и стимулировать интерес белорусских и иностранных туристов к заказникам. В перспективе экотуризм принесет экономические выгоды для особо охраняемых природных территорий и позволит инвестировать доходы от турпродуктов в дальнейшее сохранение охраняемых районов и улучшение управления ими.

Проект "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту" направлен на укрепление потенциала и внедрение механизма реализации комплекса мер по развитию и продвижению экотуризма, создание необходимой методической базы для развития экотуризма и системы стратегического планирования, укрепление сотрудничества между частными компаниями, государственными природоохранными учреждениями и местным населением.-0-