Три белорусских заказника получили спецтехнику на $600 тыс. про проекту ПРООН-ГЭФ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международный день биологического разнообразия (22 мая) белорусские заказники "Споровский", "Званец" и "Налибокский" получили новую специальную технику, которая поможет им восстановить места обитания видов, находящихся под угрозой глобального исчезновения, и тем самым сохранить уникальное биоразнообразие Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Сельскохозяйственная техника стоимостью $600 тыс. закуплена в рамках проекта "Ветландс", финансируемого Глобальным экологическим фондом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Новая техника и оборудование (энергонасыщенные тракторы, лесохозяйственные мульчеры, косилки и технологические автомобили) помогут остановить зарастание открытых болот и пойменных лугов деревьями и кустарниками и тем самым восстановить места гнездования вертлявой камышевки в заказниках "Споровский" и "Званец" на Полесье, создать мозаичные луговые кормовые угодья для европейского зубра в заказнике "Налибокский".

За последние годы площадь открытых низинных болот в Беларуси сократилась на 20%, создав угрозу для глобально значимого биоразнообразия. Болота зарастают деревьями, кустарниками и тростником из-за прекращения их традиционного использования для скашивания и выпаса скота. Регулярное удаление и последующее использование биомассы болотной растительности - один из способов сохранения видов болотных экосистем и пойменных лугов.

Заказники "Споровский" и "Званец" - ключевые европейские местообитания для крупнейшей популяции вертлявой камышевки, одного из находящихся под угрозой глобального исчезновения видов птиц. В "Споровском" будут удалены деревья и кустарники с площади не менее 1,2 тыс. га, скошена трава на не менее 1,8 тыс. га. Эти меры обеспечат к завершению проекта "Ветландс" в 2022 году поддержание мест обитания вертлявой камышевки на площади не менее 3 тыс. га. Ее популяция в заказнике будет устойчиво сохранятся на уровне не менее 900 самцов.

В заказнике "Званец" расчистят от болотной растительности около 4,5 тыс. га. Полученная биомасса, как и в "Споровском", найдет применение в виде топливной щепы, сена, подстилки и при производстве биоудобрений. Ожидается, что к концу проекта в заказнике увеличатся популяции таких видов, как вертлявая камышевка (с 2,1-4,4 тыс. самцов до 5 тыс.), большой подорлик (с 2 до 4 пар), дупель (с 20-30 до 50 самцов), кроншнеп (с 4 до 15 пар). Значительно улучшатся условия обитания широчайшего плавунца.

В поймах рек и на деградированной мелиоративной системе в урочище Тяково заказника "Налибокский" новая техника поможет удалить кустарники и оптимизировать гидрологический режим. За 5 лет проекта "Ветландс" планируется восстановить 490 га луговых угодий в этом заказнике, чтобы улучшить условия обитания микропопуляции европейского зубра и сделать ее более устойчивой. Сеть высокопродуктивных кормовых угодий в лесном массиве позволит избегать конфликтов с сельскохозяйственными организациями и местным населением, возникающих из-за ущерба, который наносят зубры, выходя на территорию человека.-0-