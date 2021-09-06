Три борта МЧС Беларуси продолжают ликвидировать лесные пожары в Турции

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают помогать турецким спасателям в тушении лесных пожаров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"За минувшую неделю два борта Ми-8 с площадок Бергама и Кютахья, а также борт Ми-26 с площадки Милас Турецкой Республики выполнили 19 полетов, налет составил 37 часов 36 минут. За это время экипажи выполнили 112 сливов, что составляет 507 т воды. После ночного перерыва, во время которого проводится техническое обслуживание вертолетов наземными специалистами авиации МЧС Беларуси, три воздушных судна вновь приступают к тушению", - рассказали в ведомстве.

С мая экипажи совершили 225 полетов и произвели 1406 сбросов (5352 т воды). Их общий налет составляет 355 часов 23 минуты. Кроме того, осуществлена доставка 200 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Белорусские экипажи работают в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые с наземными силами осуществляют защиту городов от сильнейших лесных пожаров.

Белорусские спасатели в ходе международного сотрудничества не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров в Греции, России, Латвии и Грузии, помогала пострадавшим от наводнения в Сербии.-0-