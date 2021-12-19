Три десятка рейсов, почти 35 т груза: авиация МЧС помогает восстанавливать мемориал партизанскому отряду "Славный"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиация МЧС помогает восстанавливать место погребения легендарного партизанского отряда "Славный", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомств.

"Необычную воздушную операцию провели авиационные спасатели Беларуси. С помощью вертолета Ми-8 в Могилевской области перевезены строительные материалы для ремонта места погребения легендарного партизанского отряда "Славный", которому в 2019 году был присвоен статус историко-мемориального", - рассказали в министерстве.

Захоронение воинов отряда "Славный" расположено в заболоченных лесах на острове Веремеевка в 15 км от деревни Усакино Кличевского района Могилевской области, что не позволяло доставить наземным транспортом к месту ремонта стройматериалы: новые гранитные мемориальные памятники и ограду, цемент, песок и строительный инвентарь.

"Чтобы добраться к месту захоронения, необходимо более 14 км проехать вездеходом по бездорожью и потом идти пешком через непроходимые кличевские болота. Именно потому доставку груза необходимо было осуществить только с помощью вертолета. Но и тут возникла проблема: в месте размещения захоронения нет места для посадки, так как оно заболоченное, а возле самого памятника растут деревья высотой 25-30 м. Тогда и было приято решение для доставки привлечь авиацию МЧС, где есть подготовленные авиационные специалисты, способные выполнить такую необычную операцию", - пояснили в пресс-службе.

За два дня к месту захоронения выполнено 30 рейсов, перевезено почти 35 т груза, для этого потребовалось 11 часов полетного времени. "Самые большие трудности возникли в месте отцепки груза. С учетом высоты деревьев пилотировать приходилось с ювелирной точностью, ведь установку надо было осуществлять на маленькие площадки. Четкая и слаженная работа экипажа вертолета Ми-8 и наземной группы позволила справиться с такой непростой задачей", - сказали в МЧС.

Фото МЧС

Авиация МЧС выполняет широкой круг задач: обеспечения авиационного поиска и спасания, авиационного мониторинга лесных массивов Беларуси и тушения лесных пожаров с помощью воздушных судов не только на территории страны, но и за ее пределами. В этом году в тушении лесных пожаров в Турции принимали участие три вертолета авиации МЧС (Ми-26 и два Ми-8). С 2017 года авиаторы выполняют функции санитарной авиации МЧС, осуществлены десятки рейсов по доставке донорских органов и больных. Именно вертолетом санитарной авиации МЧС Ми-8 был перевезен в Минск из Мядельского района юный герой Беларуси Роман Когодовский, спасший своего брата при пожаре.-0-