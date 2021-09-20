Три экипажа авиации МЧС Беларуси помогают тушить лесные пожары в Турции

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа авиации МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь турецким спасателям в тушении пожаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"За минувшую неделю два борта Ми-8 с площадок Бергама и Кютахья, а также борт Ми-26 с площадки Милас Турецкой Республики выполнили 8 полетов, налет составил 15 часов 35 минут. За это время экипажи выполнили 21 слив, что составляет 63 т воды. После ночного перерыва, во время которого проводится техническое обслуживание вертолетов наземными специалистами авиации МЧС Беларуси, три воздушных судна вновь приступают к тушению", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, с мая экипажи совершили 244 полета и произвели 1444 сброса, что составляет 5466 т воды. Их общий налет составляет 387 часов. Кроме того, осуществлена доставка 439 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Белорусские экипажи работают в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами защищают города от сильнейших лесных пожаров.

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Авиация МЧС задействовалась в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-