Три экипажа авиации МЧС Беларуси помогают в тушении лесных пожаров в Турции

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три экипажа авиации МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в горно-лесистой местности турецким спасателям. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"За минувшую неделю два борта Ми-8 с площадок Бергама и Кютахья, а также борт МИ-26 с площадки Милас Турецкой Республики уже выполнили восемь полетов, налет составил 13 ч 52 мин. За это время экипажи выполнили 45 сливов, что составляет 252 т воды. После ночного перерыва, во время которого проводится техническое обслуживание вертолетов наземными специалистами авиации МЧС Беларуси, три воздушных судна вновь приступают к тушению", - рассказали в ведомстве.

С мая текущего года, таким образом, экипажи совершили 205 полетов и произвели 1292 сброса, что составляет 4821 т воды. Их общий налет составляет 316 ч 17 мин. Кроме того осуществлена доставка 168 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Белорусские экипажи работают в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами осуществляют защиту городов от сильнейших лесных пожаров.

Белорусские спасатели в ходе международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-