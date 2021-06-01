Три иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Беларуси: "Киномикс", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"В выдаче разрешений на вещание телепрограммам "Киномикс", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" на очередной период отказано в связи с выявленными в представленных материалах на получение разрешения фактами нарушения закона "О рекламе". А за получением нового разрешения на распространение телепрограммы "Русская ночь" уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались", - рассказали в ведомстве.

В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Беларуси без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи.-0-