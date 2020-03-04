Три иностранных телеканала получили разрешение на вещание в Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве информации выданы разрешения сроком на три года на распространение на территории Беларуси трех иностранных телепрограмм - EPOQUE, TV 1000 Comedy и Viasat Nature/History HD. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

При этом другие три иностранные телевизионные СМИ - Fine Living, Travel Channel и МУЗ - из списка зарубежных телепрограмм, разрешенных к распространению на территории страны, исключены. Сроки действия разрешений на распространение этих телепрограмм истекли. "За получением новых разрешений уполномоченные на то лица в Министерство информации в установленном порядке не обращались", - отметили в ведомстве. -0-