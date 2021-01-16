Три команды лицеистов БГУ завоевали дипломы на Всероссийской олимпиаде по программированию

Фото лицея БГУ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три команды лицеистов БГУ завоевали дипломы различного достоинства на Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию (Санкт-Петербург). Состязание прошло в декабре 2020 года в онлайн-формате с прокторингом (дистанционным контролем), а итоги подведены в начале января. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. Дипломом второй степени награждена команда "Лилипуты информатики", в которую вошли десятиклассник Даниил Забавский, одиннадцатиклассники Денис Логунов и Владислав Анохов. Дипломы третьей степени присуждены сборным LyceumBSU5 Notxxx в составе десятиклассников Ильи Лещика, Егора Дубровского, одиннадцатиклассника Андрея Курдуна и Otryad Lapochek, представленной десятиклассниками Ярославом Ахраменко, Богданом Толстиковым и одиннадцатиклассником Александром Гапоновым. Тренер лицеистов - заведующая кафедрой информатики Лицея БГУ Анжелика Лапо. Всего участниками стали 306 команд из 11 стран: Беларуси, России, Казахстана, Украины, Таджикистана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана и Латвии. Беларусь на конкурсе представляли 18 сборных из Минска, Мозыря, Гомеля, Могилева, Гродно, Витебска, Бреста, Бобруйска и Лунинца. По итогам состязания на счету белорусов шесть дипломов. Диплом первой степени завоевали воспитанники Клуба юных пожарных Мозыря Станислав Полынь, Станислав Дамасевич и Максим Веретенников, два диплома третьей степени - гомельские сборные. Согласно условиям конкурса команды за пять часов должны были решить 12 задач по программированию, используя один компьютер. Дипломы первой степени присуждались за правильное решение восьми и более задач, второй степени - за семь, третьей - за выполнение пяти и шести заданий. Организатор Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!